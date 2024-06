Salute: il Gala della ricerca oncologica USA di Antonio Giordano che fa asse con l’Italia

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Un pezzo di ricerca oncologica americana sbarca a Napoli e fa asse con l'Italia. Il Gala della ricerca promosso da Antonio Giordano, presidente della americana Sbarro Health Research Organization e docente della Temple University e dell'Università di Siena, ha premiato Giorgio Meneschincheri, docente dell'Iniversità Cattolica Sacro Cuore e fondatore di 'Tennis & Friends', l'iniziativa che dal 2011 raccoglie fondi coinvolgendo tennisti e professionisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Giordano e Meneschincheri hanno annunciato la nascita di 'Tennis & Friends America' "per creare un'enorme banca dati anche per il monitoraggio della salute". Le motivazioni del premio consegnato a Meneschincheri: "Per il suo impegno sui temi della prevenzione, la promozione della salute l'attività sociale, i corretti stili di vita e la pratica sportiva".

Giordano, impegnato da anni nella ricerca oncologica, ha dichiarato l'obiettivo di raggiungere risultati che facciano del cancro una patologia come il diabete o le malattie cardiovascolari che si potranno mantenere sotto controllo farmacologico. - (PRIMAPRESS)