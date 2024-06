Miopia: il trend delle lenti intraoculari (ICL) per liberarsi di occhiali e lenti a contatto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla tecnologia laser alle lenti intraoculari, la ricerca medica in questo campo ha fatto passi da gigante per la correzione della miopia ma anche di difetti visivi come ipermetropia e astigmatismo. Con l'ICL (Implantable Collamer Lens), cioè l'applicazione delle lenti tra la cornea e l'iride, in pratica si dice addio alla schiavitù degli occhiali e delle lenti a contatto.

Le lenti ICL o lenti fachiche , permettono di liberarsi dalla schiavitù degli occhiali da vista e lenti a contatto , perché vengono impiantate all’interno dell’occhio senza dover togliere il cristallino. La procedura viene eseguita attraverso un unico passaggio e non sono quindi previsti trattamenti pre-operatori. Il paziente, dopo aver effettuato tutti gli esami del caso, viene condotto in sala operatoria dove gli vengono impiantate le lenti tra la cornea e l’iride.

Le ICL secondo l'opinione di chi ha messo a punto questa tecnica, presenta vantaggi rispetto al trattamento laser, tra cui un ridotto rischio di indurre la sindrome da ‘occhio secco’ e la capacità di correggere sia miopie lievi che gravi, preservando l'anatomia dell'occhio. Inoltre, garantiscono una qualità visiva elevata e stabile nel tempo, senza alcuna regressione. - (PRIMAPRESS)