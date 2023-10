Viaggiare nello spazio: al Festival della Diplomazia di Roma oggi la presentazione della piattaforma Lunar City

Lucia Bulgheroni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Next One Film Group e Vection Technologiescon Thales Alenia Space e ALTEC presenteranno oggi 25 ottobre, Lunar City la prima piattaforma EduEntertainment dedicata interamente allo Spazio. La piattaforma sarà presentata in anteprima a un numero selezionato di investitori nell’ambito del Festival della Diplomazia in collaborazione con la Commissione Europea, presso la sede Europa Experience -David Sassoli dove Interverranno: Walter Cugno vice Presidente Thales Alenia Space; Alessandra Bonavina Ceo di Next One Film Group; Gianmarco Biagi AD di Vection Technologies; Cesare Lobascio Innovation Lead, Exploration and Science Thales Alenia Space; Francesco Santoro Program Manager di Altec. L’appuntamento sarà introdotto dal giornalista scientifico Marco Dedola, curatore della rubrica Futuro 24 di Rainews24. - (PRIMAPRESS)