Vertice Italia-Africa, Meloni: “L’UE e il mondo non possono ragionare di futuro senza l’Africa”

ROMA - Vertice Italia-Africa in corso a Palazzo Madama. Meloni:con Africa scrivere pagina nuova "L'Italia, l'Europa, l'Ue e il mondo intero non possono ragionare di futuro senza tenere in considerazione l'Africa: il nostro futuro dipende inevitabilmente dal suo futuro." Così Giorgia Meloni alla Conferenza Italia-Africa. Con questa consapevolezza,"pensiamo sia possibile immaginare e scrivere una pagina nuova, una collaborazione da pari a pari,lontana dall'impostazione predatoria ma anche caritatevole". Poi l'invito a "smontare narrazioni sbagliate L'Africa non è un continente povero. Puó e deve stupire, ad armi pari". L'Italia, ha poi annunciato la premier Meloni, riferendosi ai progetti del "Piano Mattei" renderà disponibili 5,5 miliardi di euro ma sarà anche l'Unione Europea a sostenere i progetti di transizione ecologica.