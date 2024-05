Concorso ippico Piazza di Siena: le amazzoni Alise Oken e Sophie Giordano inaugurano le scuderie di Villa Borgese

(PRIMAPRESS) - ROMA - La 91ª edizione dello CSIO di Roma – Master d’Inzeo (22-26 maggio) entra nel vivo con l’ingresso dei primi cavalli nelle scuderie '5 stelle' allestite nella zona del Galoppatoio di Villa Borghese. La prima ad arrivare è stata la 23enne amazzone statunitense Alise Oken, con i suoi Forrestal, Gelvera e Langley Hx. A fine giornata saranno circa 70, quelli che avranno già preso posto seguendo le indicazioni della francese Sophie Giordano, 'stable manager' di questa edizione del concorso ippico romano.

Gli altri (alla fine saranno 202, i partecipanti alle gare internazionali) lo faranno ovviamente entro domani, in rappresentanza di 16 nazioni. Gli arrivi dei cavalli sono scanditi da un’applicazione che gestisce i loro spostamenti e il raggiungimento delle scuderie. Per 13 di loro sono stati predisposti box doppi: tra questi ci sono Corelli de Mies dell’australiana Edwina Tops Alexander, Elektric Blue P del Top 10 austriaco Max Kuhner e Alcapone des Carmille dello svedese Peder Fredricson.

27 azzurri (4 amazzoni e 23 cavalieri) selezionati dal responsabile tecnico Marco Porro, si preparano per il via. Ad aprire l'Ovale di Villa Borghese, venerdì 24 sarà la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo. Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Lorenzo De Luca, Giulia Martinengo Marquet e Luca Marziani si pre0arano quando verranno comunicati i calendari di giornata.

De Luca per la Coppa deve ancora scegliere tra Cappuccino 194 e Curcuma Il Palazzetto. Marbella du Chabli, Delta del’Isle e Lightning sono invece i cavalli rispettivamente a disposizione di Casadei (non ancora 22enne, il più giovane del quintetto), Martinengo Marquet e Marziani. Al Galoppatoio si terrà l’abituale 'horse inspection' dei cavalli partecipanti allo CSIO. A partire da giovedì 23 saranno quasi 600 i cavalli impegnati a Villa Borghese nei quattro giorni di gare internazionali e nazionali, oltre 200 dei quali in quelle internazionali suddivise tra l’ovale verde di Piazza di Siena e il campo del Galoppatoio, e gli altri destinati alle competizioni nazionali. Sono 81 le amazzoni e i cavalieri iscritti allo CSIO capitolino. Tra i Top 10 del ranking FEI, sono confermati il britannico Ben Maher (n. 2), oro olimpico individuale a Tokyo 2021, oro olimpico a squadre a Londra 2012 e oro europeo a squadre a Herning 2013, lo svizzero Steve Guerdat (n. 3), oro olimpico individuale a Londra 2012, oro europeo individuale a Milano 2023 e bronzo mondiale individuale a Tryon 2018, e l’austriaco Max Kuhner (n. 7), bronzo europeo a squadre a Milano 2023. Ha invece rinunciato l’altro svizzero Martin Fuchs (n. 5). Emanuele Gaudiano (n. 25) e Lorenzo De Luca (n. 55) sono gli italiani con la posizione più alta in classifica - (PRIMAPRESS)