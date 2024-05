Iran: decretato dalla Procura l’arresto per chi dileggia sui social la morte del presidente Raisi

(PRIMAPRESS) - IRAN - Il procuratore generale della Repubblica Islamica dell'Iran, Mohammad Kazem Movahhedi Azad, ha ordinato l'arresto nei confronti di quanti pubblicano sui social insulti contro il defunto presidente Ebrahim Raisi, morto domenica in un incidente in elicottero. Subito dopo l'annuncio della morte di Raisi, molti utenti dei social media hanno postato messaggi di giubilo per la morte del presidente e hanno ricordato il suo ruolo nelle esecuzioni di massa dei prigionieri politici negli anni '90 ma anche le più recenti repressioni di proteste per i diritti civili. - (PRIMAPRESS)