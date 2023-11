Vertice Apec, Xi Jinping: “Mai relazioni facili con gli Usa ma sempre andati avanti”. Collaborazione IA

(PRIMAPRESS) - USA - Con l’inizio del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) a San Francisco, tutti gli occhi sono puntati sull’incontro tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden mentre Cina e Stati Uniti cercano di stabilizzare le relazioni danneggiate da preoccupazioni commerciali e di sicurezza.

I leader delle due potenze mondiali che si sono incontrati oggi per un incontro di oltre quattro ore a margine del vertice, ceneranno con gli amministratori delegati della Silicon Valley.

Per gli Stati Uniti e la Cina "non è un'opzione girarsi le spalle". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping incontrando Joe Biden negli Usa. Le relazioni fra la Cina e gli Stati Uniti non sono mai state facili "negli ultimi 50 anni e più" e si sono trovate ad affrontare "sempre problemi in un senso o nell'altro ma sono andate avanti". "Possiamo lavorare insieme su intelligenza artificiale e clima", ha detto Biden. - (PRIMAPRESS)