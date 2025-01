Vaticano: Papa Francesco all’Angelus di oggi ha ringraziato i mediatori per il “cessate il fuoco” a Gaza

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Papa Francesco ha espresso "gratitudine a tutti i mediatori. Mediare perché si faccia la pace è un bel lavoro". Lo ha detto all'Angelus, a proposito della tregua per Gaza. "Ringrazio tutte le parti coinvolte in questo importante risultato. Auspico che quanto concordato venga rispettato subito dalle parti", ha detto il Papa. "Con l'aiuto della comunità internazionale, si raggiunga la soluzione per i due Stati. Tutti dicano sì al dialogo". Dopo la caduta dei giorni scorsi, oggi il Papa non aveva il tutore al braccio. Ieri il Santo Padre aveva sottolineato la follia della corsa agli armamenti delle nazioni. - (PRIMAPRESS)