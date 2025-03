20º giorno degenza Papa: riposato bene con “condizioni stabili”. Prognosi ancora riservata

(PRIMAPRESS) - VATICANO - Il Papa "ha riposato bene nella notte" e da poco si è svegliato: così la nota del Vaticano nel ventesimo giorno di degenza del Pontefice al Gemelli. Ieri "le condizioni del Papa si sono mantenute stabili", riferiva il bollettino serale. Nessun episodio di insufficienza respiratoria né broncospasmo. Francesco è sempre rimasto vigile e collaborativo, e non ha febbre. Ripresa per la notte la ventilazione automatica non invasiva. La prognosi resta riservata. - (PRIMAPRESS)