Vaticano: lieve complicazione in serata del Santo Padre con peggioramento del quadro respiratorio

VATICANO - E' peggiorato in serata il quadro respiratorio del Papa. Il bollettino medico serale del Santo Padre, parla di una mattinata trascorsa alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in cappella, ma poi si è presenta una crisi isolata di broncospasmo che ha, tuttavia, determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio. Continuano in serata le preghiere rivolte al Santo Padre.