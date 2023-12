Usa: ultimo pacchetto aiuti all’Ucraina del 2023 con 250 mln dollari in armi e munizioni

(PRIMAPRESS) - USA - Gli Stati Uniti annunciano l'ultimo pacchetto di armi ed equipaggiamenti dell'anno per l'Ucraina. Lo riferisce il Dipartimento di Stato. "La nostra assistenza è stata fondamen- tale per sostenere i nostri alleati ucraini mentre difendono il loro Paese e la loro libertà dall'aggressione della Russia",ha detto il segretario di Stato Blinken. "Questo pacchetto prevede fino a 250 milioni di dollari in armi e attrezzature.Munizioni di artiglieria da 155 e 105 mm, munizioni anticorazzate, componenti del sistema di difesa aereo. - (PRIMAPRESS)