USA: Trump nomina David Oliver Sacks consulente per criptovalute e Intelligenza Artificiale

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Arriva una nuova nomina da parte del presidento eletto, Trump, per la formazione della sua squadra mentre si avvicina il momento del suo insediamento alla Casa Bianca. "Sono lieto di annunciare che David O. Sacks sarà lo zar delle criptovalute e dell'intelligenza artificiale della Casa Bianca, 2 aree cruciali per il futuro della competitività americana", ha annunciato sul suo social, Truth. L'annuncio dopo che ieri il bitcoin ha fatto registrare un nuovo record, por- tandosi a quota 100.000 dollari.

David Oliver Sacks è un imprenditore, autore e investitore sudafricano-americano in aziende di tecnologia Internet. È socio accomandatario di Craft Ventures, un fondo di venture capital che ha co-fondato alla fine del 2017. - (PRIMAPRESS)