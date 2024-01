Usa: Trump invoca l’immunità presidenziale nel procedimento in Georgia sui brogli delle elezioni del 2020

(PRIMAPRESS) - USA - Donald Trump ha depositato una mozione per chiedere l'immunità presidenziale nel procedimento in Georgia, nel quale è accusato di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020. Nella documentazione i legali di Trump affermano che il loro assistito dovrebbe essere protetto dall'immunità presidenziale perché ha agito nella sua qualità di presidente quando ha contestato i voti a Biden. "Dal 1979 al 2023 nessun presidente è mai stato perseguito penalmente per azioni commesse" mentre era in carica, scrivono i legali. - (PRIMAPRESS)