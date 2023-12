Usa: sparatorie nei campus universitari ieri 6 vittime in Texas e a Las Vegas tre morti. Biden: “Questo non può essere normale”

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente Joe Biden ha detto che lui e la first lady Jill Biden stanno pregando per le famiglie delle vittime uccise oggi all'Università del Nevada, a Las Vegas, e ieri in Texas. Biden ha affermato in una dichiarazione che l’UNLV “è diventato l’ultimo campus universitario ad essere terrorizzato da un orribile atto di violenza armata, e la comunità è ancora in attesa di informazioni sulle vittime”. "Jill e io ci uniamo ai cittadini di tutta la nostra nazione nel pregare per le famiglie dei nostri caduti e per coloro che sono rimasti feriti durante questi ultimi atti di violenza insensata", ha detto Biden. "Siamo anche grati per il lavoro coraggioso delle forze dell'ordine, che hanno messo a rischio la propria incolumità per porre fine a queste sparatorie mortali", ha affermato il presidente.

In Texas, sei persone sono state trovate uccise e altre tre sono rimaste ferite martedì in sparatorie in due comunità separate. “Solo quest’anno, la nostra nazione ha vissuto più di 600 sparatorie di massa e circa 40.000 morti a causa della violenza armata”, ha detto Biden. “Questo non è normale e non possiamo mai lasciare che diventi normale”.

A Las Vegas, il campus universitario preso d'assalto dell'attentatore causando tre vittime ed un'altra grave in ospedale, è stato poi colpito dalle forze di polizia. L'allarme nell'ateneo è scattato attorno alle 11.30 ora locale, le 20.30 in Italia, nella Beam Hall, edificio che ospita la facoltà di economia. - (PRIMAPRESS)