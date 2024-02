Ue: i ministri degli Esteri si ritrovano in Germania per discutere di Africa e stabilità Mediterraneo

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - La presidenza belga dell'UE celebrerà oggi e domani il primo meeting dei ministri degli Esteri dei paesi membri che si tenne nel 1974 al Castello Gymnich in Germania. Sarà un incontro informale che consentirà ai ministri di confrontarsi sulla situazione politica attuale con un particolare focus su Africa e relazioni Ue e Turchia.

L’Africa si trova ad affrontare un deterioramento della situazione della sicurezza, pressioni sui diritti costituzionali, uno sviluppo socioeconomico stagnante e un impatto preoccupante del cambiamento climatico. La presidenza belga vuole che l’UE consideri ulteriormente come comprendere meglio le ambizioni e la visione africana e faccia passi avanti per una migliore rappresentanza nei forum multilaterali. D’altro canto, si pone la questione di come l’UE possa adempiere meglio ai propri impegni e soddisfare le aspettative dei partner africani. Ciò include senza dubbio una migliore mobilitazione delle risorse dell’UE per fornire i contributi necessari per combattere le crisi e aumentare la stabilità.

Nel pomeriggio i ministri discuteranno delle relazioni UE-Turchia. Dopo la comunicazione congiunta del 29 novembre sulle relazioni politiche, economiche e commerciali tra l'UE e la Turchia, l'incontro si concentrerà sui diversi sviluppi regionali. L’UE esaminerà la misura in cui è possibile la cooperazione nel campo della politica estera e della sicurezza. Un'attenzione specifica sarà prestata alle riforme democratiche, alla stabilità e alla sicurezza nel Mediterraneo orientale e a Cipro. - (PRIMAPRESS)