Ucraina: attacco russo ad Avdiivka con 40 bombe sganciate. La risposta di Kiev: “Il nemico ha avuto 2.400 morti in 5 giorni”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Le forze russe hanno bombardato la città ucraina di Avdiivka. "Il nemico ha sganciato circa 40 bombe aeree guidate in due notti. Ma il numero di assalti di terra è stato ridotto, la metà di quello che era ieri e il giorno prima", ha dichiarato alla televisione nazionale Oleksandr Shtupun, portavoce del gruppo di forze meridionali dell'Ucraina. "Non sorprende, visto che negli ultimi 5 giorni il nemico ha perso circa 2.400 tra morti e feriti nella regione di Donetsk".

Intanto le truppe ucraine sarebbero avanzate a sud di Bakhmut e ad ovest della regione di Zaporizhzhia. Il gruppo di intelligence ucraino Drg è avanzato vicino a Pidstepny, 20 chilometri a est di Kherson e 3 chilometri dal fiume Dnipro. Lo mostrano filmati pubblicati dall'Isw (Institute for the study of war) e lo riferiscono i blogger militari russi. - (PRIMAPRESS)