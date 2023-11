Tutela consumatori, Gusmeroli: "La necessità di leggi che siano un patto di fiducia con i cittadini"

(PRIMAPRESS) - GENOVA - La XXI Sessione programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e delle Regioni appena conclusa a al Palazzo della Borsa di Genova non poteva non posare l'attenzione su quanto la sfida digitale e l'intelligenza artificiale influiranno nel rapporto tra mercato e consumatori. "In questo scenario diventa ancora più pressante elevare la tutela dei consumatori in seno alla Costituzione a tutela di tutto il sistema Paese. Ed è in questa direzione che va la proposta di legge presentata su cui stiamo lavorando". A dirlo è stato il Presidente della Commissione Attività produttive, commercio e Turismo della Camera e responsabile per la Lega della riforma fiscale, intervenendo nella sessione CNCU. "Troppo spesso c'è stata una scrittura delle leggi senza l'ascolto del mondo associativo che rappresentano il quotidiano delle esigenze dei cittadini, sopratutto quelli più fragili. E il rilancio del Paese non può avvenire senza il raggiungimento di un diffuso sentimento di fiducia tra governance e cittadini-consumatori". - (PRIMAPRESS)