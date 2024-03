Bollette e mercato tutelato, Gusmeroli (Lega) torna a sollecitare la campagna d'informazione di Arera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, Alberto Gusmeroli, è ritornato questa mattina, nel corso della conferenza svoltasi oggi a Montecitorio e promossa dallo stesso presidente, sulla questione del risparmio strategico delle bollette. Già la settimana scorsa Gusmeroli era intervenuto durante l’audizione del presidente di Arera, Stefano Besseghini sollecitando la necessità di una adeguata campagna di comunicazione per rendere nota la possibilità per i cittadini, di poter passare dal mercato libero a quello tutelato per la fornitura dell’energia elettrica. Per farlo c’è la scadenza del prossimo 30 giugno. “Dal 1° luglio, infatti, saranno già attivi i vantaggi nell’ingresso al mercato tutelato grazie ai prezzi favorevoli delle aste”, ha spiegato ancora Gusmeroli. - (PRIMAPRESS)