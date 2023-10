Turismo: domani l’apertura del TTG a Rimini per fare il punto dopo una stagione difficile per inflazione e caro carburante

(PRIMAPRESS) - RIMINI – Dopo una stagione turistica che ha visto qualche flessione per effetto di inflazione e caro carburante, si guarda a rimediare anche qualche errore di strategia del comparto. Domani si rifà il punto della prossima stagione alla fiera di Rimini con la 60ª edizionedel TTGTravelExperience (11-13 Ottobre) di Italian Exhibition Group, assieme a InOut, il nuovo format per il contract, che riunisce SIA Hospitality Design, SUN Beach&Outdoor Style, Superfaces e che comprende anche la novità Greenscape. Un doppio appuntamento per fornire una maggiore circolarità e completezza al marketplace: turismo organizzato e contract community. Con 2.700 brand espositori, mille buyer esteri, il 58% dall’Europa e il 42% provenienti dal resto del mondo, anche grazie al programma di incoming di Agenzia ICE e Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; oltre 200 eventi con più di 250 speaker. Il quartiere fieristico di IEG presenterà al mercato il meglio del prodotto turisticoItalia, con tutte le 20 Regioni e con oltre 55 destinazioni estere, confermandosi lamanifestazione di riferimento per l’outgoing italiano. Per la prima volta, per i buyer stranieri presenti in fiera sarà inoltre possibile incontrare anche una selezione di destinazioni internazionali. Tra le regioni l'Umbria, contrassegnata dal riconoscimento di Lonely Planet che l'ha indicata nella pubblicazione "Best in Travel 2023" come migliore destinazione italiana, punta su Borghi, Patrimoni d'Arte e sopratutto outdoor.

I due saloni di IEG – Italian Exhibition Group saranno inaugurati ufficialmente alleore 12. Alla cerimonia di apertura, moderata da Gianluca Semprini, giornalista e conduttore televisivo, interverranno Maurizio Renzo Ermeti, neo presidente di Italian Exhibition Group, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, il senatore Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato della Repubblica, Andrea Corsini, assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio Regione Emilia-Romagna, Bernabò Bocca, presidente Federalberghi, Ivana Jelinic, presidente ENIT, Luigi Cabrini, chairman, Global Sustainable Tourism Council, Vittorio Sgarbi, sottosegretario di Stato al ministero della Cultura e Daniela Santanchè, ministro per il Turismo. - (PRIMAPRESS)