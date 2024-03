Turismo: a Tap Air Portugal riconoscimento WTA miglior vettore per voli verso Africa e Sud America

(PRIMAPRESS) - BERLINO - TAP Air Portugal ha ricevuto un doppio riconoscimento a Berlino in occasione della cerimonia congiunta dei World Travel Awards (WTA) e dei MICE Awards. È stata infatti scelta come Migliore Compagnia Aerea Europea per i voli verso l'Africa e il Sud America ai WTA 2024 ed è stata anche premiata come Migliore Compagnia Aerea Europea per il settore MICE ai MICE Awards 2023. I MICE Awards sono l'evento "gemello" dei WTA per l'area Meetings, Incentive, Congress and Exhibition (MICE), e quest'anno hanno premiato TAP. Ed è il settimo anno consecutivo che i World Travel Awards premiano TAP come Migliore Compagnia Aerea Europea per volare in Africa e Sud America.

Per quanto riguarda l’Africa, TAP offre 85 voli settimanali da Lisbona e Porto verso 14 destinazioni in Angola, Mozambico, Capo Verde, Guinea-Bissau, São Tomé e Principe, Marocco, Senegal, Gambia e Ghana.

In Sud America, TAP offre attualmente 80 frequenze settimanali per il Brasile, un numero che aumenterà nel corso dell’anno per raggiungere un totale di 96 voli settimanali verso 11 capitali del Paese. Questo significa una media di 13 voli al giorno, che confermano TAP come la più importante compagnia aerea internazionale che collega il Brasile all'Europa. TAP vola anche in Venezuela, con voli diretti tra Funchal e Caracas.

I World Travel Awards premiano il meglio del turismo mondiale in decine di categorie e in varie parti del mondo. I riconoscimenti assegnati alla compagnia in questa edizione si aggiungono a quelli già vinti nelle edizioni precedenti, in quanto TAP è stata votata come Migliore Compagnia Aerea Europea per volare in Africa nel 2011, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e come Migliore Compagnia Aerea Europea per volare in Sud America. - (PRIMAPRESS)