Rimini: arrestato il senegalese Dassilva (34) per omicidio dell’anziana Paganelli. Aveva una relazione con la nuora della vittima

(PRIMAPRESS) - RIMINI - E' stato arrestato Louis Dassilva per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli a Rimini. L'uomo, 34 anni, senegalese, è indagato per la morte dell'anziana, uccisa il 3 ottobre scorso, con 29 coltellate. Il corpo della vittima era stato scoperto dalla nuora, Manuela Bianchi che è risultata amante dell'indagato. Sarà ascoltata dal Pm come persona informata sui fatti. Perquisita l'abitazione di Dassilva. Secondo la Procura, il movente sarebbe stato il timore che l'anziana scoprisse la relazione tra lui e la nuora. - (PRIMAPRESS)