Turchia: è caccia ai killer per l’uccisione nella chiesa di Saryer. Vicinanza del Papa alla chiesa di Santa Maria

ISTAMBUL (TURCHIA) - Due uomini armati e mascherati hanno fatto irruzione durante la funzione alla messa domenicale nella Chiesa italiana di Santa Maria, nel quartiere di Saryer, a Istanbul. Hanno aperto il fuoco e una persona è rimasta uccisa. I killer sono poi fuggiti. La polizia ha lanciato una caccia all'uomo. Lo riferiscono media locali. Il governo turco ha avviato "un'indagine per catturare gli aggressori" e ha espresso "la ferma condanna del vile attacco". Lo scrive il ministro dell'Iterno turco Yerlikaya sui social. Papa Francesco ha espresso "vicinanza alla comunità della Chiesa di Istanbul che durante la Messa ha subìto un attacco armato che ha provocato un morto e diversi feriti". Poi nuovo appello contro la guerra: "Si ascolti il grido di pace della gente stanca della violenza, che vuole si fermi la guerra che è un disastro per i popoli e una disfatta per l'umanità". Anche il ministro degli Esteri Tajani ha espresso "ferma condanna per il vile attacco"alla Chiesa italiana a Istanbul