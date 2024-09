Torino: per 12 anarchici obbligo di presentazione alla polizia. Avevano assaltato un’auto degli agenti

(PRIMAPRESS) - TORINO - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 12 anarchici accusati dell'assalto a un'auto della polizia lo lo scorso 28 febbraio,all'esterno della questura di Torino. Le accuse sono re e lesioni a pubblico ufficiale, violenza privata e danneggiamento. L'aggressione, mentre gli agenti si accingevano ad accompagnare presso il Cpr di Milano un cittadino straniero irregolare. Successivamente, i militanti anarchici andarono in corteo in piazza XVIII Dicembre, bloccando la circolazione stradale e danneggiando auto. - (PRIMAPRESS)