Terrorismo: a mezzanotte di oggi scattano i controlli al confine della Slovenia. 11 paesi li ripristinano

ROMA - I controlli al confine con la Slovenia partiranno questa sera a mezzanotte. Il rafforzamento della vigilanza italiana riguarda inoltre i confini con altri territori, come Austria e Svizzera. Particolare attenzione è stata annunciata dal ministro dell'Interno Piantedosi, sui transiti di migranti che non possono no richiamare quanto accaduto nei giorni scorsi a Bruxelles con l'attentatore che ha ucciso i tuoi tifosi tedeschi che era arrivato in Europa passando da Lampedusa fino a radicalizzarsi. Oggi il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, aveva auspicato che lo stop di Schengen duri "il meno possibile". In totale sono undici i Paesi ad avere ripristinato i controlli ai confini: oltre all'Italia, la Slovenia, l'Austria, la Germania, la Francia, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Slovacchia, la Svezia, la Danimarca e la Norvegia, che pur non facendo parte dell'Ue aderisce all'area Schengen.