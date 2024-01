Foibe: vandalizzata in Slovenia auto di una troupe del TG2 Rai. Solidarietà di politica e sindacati

(PRIMAPRESS) - SLOVENIA - Brutta pagina quella che oggi ha visto vandalizzare l’auto della troupe del TG2 che era impegnata a girare un servizio sulle foibe. È accaduto nei pressi del villaggio di Podpec, a pochi chilometri dal confine italiano, come racconta l'inviato del TG2 Rai, Andrea Romoli Rai si era calato all'interno della caverna dove nel 1945 le milizie comuniste di Tito hanno trucidato centinaia di persone. Quando riemerso in superficie assieme agli speleologi Franc Maleckar e Maurizio Tavagnutti, che lo avevano accompagnato, ritrovano le auto della troupe, parcheggiate a circa 150 metri di distanza, pesantemente danneggiate. Immediato un comunicato del sindacato Unirai che esprimeva la sua solidarietà al giornalista e agli operatori. Diversi gli attestati di solidarietà dalla politica. In serata anche il comunicato dell’Usigrai. - (PRIMAPRESS)