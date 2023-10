Napoli, terrorismo: provvedimento di espulsione di un gambiano. Rivedere la macchina dei rimpatri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Espulso Ousman Sillah, 28enne gambiano sbarcato in Italia alla fine del 2016. Lo si apprende da fonti del Viminale. Dalle indagini è emerso come il giovane avesse frequentato in Libia un campo di addestramento dell'Isis. E' stato con- dannato dalla Corte di Assise di Napoli a cinque anni di carcere per partecipa- zione all'organizzazione terroristica. All'atto della sua scarcerazione è stato collocato al Cpr di Bari in attesa del perfezionamento della procedura di rimpatrio.Salgono a 712 le espulsioni dal 2015 di soggetti radicalizzati ma emergono anche le innumerevoli lentezze della macchina di controllo delle espulsioni.

ieri in serat si è tenuta una riunione a Palazzo Chigi, presieduta dalla premier Meloni, con i ministri Esteri (Tajani),Interno Piantedosi e della ,Giustizia Nordio e con i vertici dell'intelligence. L'incontro- come riportata da una nota di Palazzo Chigi -ha avuto lo scopo di valutare la situazione nel- la Striscia di Gaza e in Israele, le ripercussioni e gli sviluppi nell'area mediorientale e le conseguenti ricadute in termini di rischio di terrorismo, anche alla luce degli ultimi episodi in Francia e Belgio e dei radicalizzati di Milano. Il governo intende elaborare una proposte per il Consiglio Ue ma che al centro dovrebbe avere un coordinamento più efficace degli apparati antiterrorismo dei paesi membri dell'Ue. - (PRIMAPRESS)