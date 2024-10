Tennis: l’addio alla racchetta di Rafael Nadal. L’ultimo set del campione spagnolo sarà la Coppa Davis a Malaga

(PRIMAPRESS) - MADRID - Era nell'aria da tempo anche per i frequenti stop dovuti a malanni fisici che sono il segnale per ogni grande campione che forse è arrivato il tempo di fermarsi ed è così che Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro. Lo ha fatto con un video diffuso sui social: "È stata una decisione difficile, ma tutto ha un inizio e una fine. Credo sia il momento giusto di chiudere la mia carriera". L'ultimo torneo dello spagnolo sarà la Final 8 di Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre. Tutto il mondo dello sport omaggia la leggenda spagnola riempiendo i social di messaggi di riconoscimento per una vita da campione. - (PRIMAPRESS)