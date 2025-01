Addio a Rino Tommasi (90) giornalista firma storica del tennis. Con Clerici è stato tra i cronisti sportivi più riconosciuti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Addio a Rino Tommasi, firma storica del giornalismo sportivo. È morto a 90 anni. Aveva iniziato la sua carriera nel 1953 nell'agenzia "Sportin- formazioni". Giornaalista di punta della Gazzetta dello Sport per il tennis, lavorò anche per Messaggero,Gazzettino di Venezia e Mattino di Napoli. Con Gianni Clerici formò una delle coppie di giornalisti sportivi più riconosciute in Italia. - (PRIMAPRESS)