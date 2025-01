Tennis: Jannik Sinner apre il 2025 con una vittoria all’Open di Australia, battuto il cileno Jarry

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - Buona partenza di 2025 per Jannik Sinner agli Australian Open di tennis. Il numero uno del mondo e campione in carica del torneo supera il primo turno battendo il cileno Nicolàs Jarry,in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1. "È la prima partita della stagione,sono soddisfatto (...) il successo non dovrebbe mai cambiarti come persona", dice il campione altoatesino ringraziando il suo staff. - (PRIMAPRESS)