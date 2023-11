Tempesta Ciaràn: allarme meteo a nord-ovest della Francia. Domani in arrivo in Italia

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Il passaggio stanotte della tempesta Ciaràn ha messo in ginocchio il nord-ovest della Francia, dove le raffiche di vento hanno superato i 200 km orari. Una persona è morta per la caduta di un albero su un camion, due persone sono state ferite in modo non grave. Vaste aree sono rimaste senza elettricità e onde che hanno raggiunto altezza fino a 25 metri si sono abbattute su interi villaggi spazzando via insegne e tetti. Restano in allerta questa mattina, ma non più al livello massimo come ieri sera, tutti i dipartimenti del litorale atlantico della Francia, e della Manica. In Bretagna sono interrotte diverse strade per la caduta di alberi. La circolazione dei treni è stata interrotta in via precauzionale per tutta la giornata di oggi nelle zone colpite, disagi e ritardi si fanno sentire fino all'Ile-de-France, la regione di Parigi.

Ora,però, i timori si spostano sull'Italia quando domani verrà coinvolta tutta la penisola ma con maggiore intensità nel Nord-Ocest. - (PRIMAPRESS)