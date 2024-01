Elezioni Taiwan: l’avvertimento del ministro cinese Xiaogang per tentativi di indipendenza

(PRIMAPRESS) - CINA - Vigilia elezioni Taiwan. La Cina avverte Taiwan in prossimità del voto nazionale. "L'esercito popolare di liberazione della Cina mantiene una forte vigilanza e adotterà tutte le misure necessarie per stroncare con fermezza tutti i tentativi di indipendenza di Taiwan sotto tutte le forme". Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa cinese, Zhang Xiaogang in una riunione alla vigilia delle elezioni a Taiwan. Attaccando il Partito Democratico Progressista al potere a Taipei, Xiaogang ha detto:"per i propri interessi egoistici spendono i sudati soldi del popolo per comprare armi statunitensi". - (PRIMAPRESS)