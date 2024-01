Striscia di Gaza: uccisi 21 soldati israeliani da un razzo anticarro a Maghazi. In forse la tregua

(PRIMAPRESS) - GAZA - Mentre si è aperto uno spiraglio di tregua tra Israele e Hamas, dopo la medizione di Egitto e Qatar, la notizia dei 21 soldati israeliani rimasti uccisi ieri pomeriggio nel campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia, ha riacceso gli animi. Lo ha riferito il portavoce militare Hagar. E' l'episodio più grave per l'esercito israeliano da inizio guerra. Un razzo anticarro lanciato dai "terroristi" ha fatto esplodere e crollare due edifici in cui erano i soldati. Per il ministro della Difesa Gallant, "questa guerra stabilirà il futuro di Israele dei prossimi decenni. La morte di questi combattenti deve spronarci a raggiungere gli obiettivi". - (PRIMAPRESS)