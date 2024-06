Medioriente: oggi negoziati tra Egitto, Usa e Qatar ma da Hamas nessuna risposta su tregua

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - È previsto per oggi l'incontro tra le delegazioni di Egitto, Qatar e Usa a Doha nel tentativo di rilanciare i negoziati sulla tregua con Gaza. Lo ha riferito la Tv di stato egiziana e il canale televisivo Al-Qahera News citando fonti governative. I due canali sono stati rilanciati dai media internazionali tra cui Al-Arabyia. Intanto, però, non è ancora arrivata la risposta di Hamas alla proposta di cessate il fuoco rivelata venerdì dal presidente degli Stati Uniti Biden: lo ha precisato il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Sullivan. "Stiamo aspettando una risposta da Hamas" attraverso i mediatori del Qatar, ha detto Sullivan,aggiungendo:"Speriamo che riescano a vedere che il modo migliore per porre fine alla guerra è accettare questa proposta, l'onere ricade su Hamas, e rimarrà su Hamas finché non avremo una risposta formale da loro". - (PRIMAPRESS)