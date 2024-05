Striscia di Gaza: le 45 vittime di Rafah causate da una scheggia di tank israeliano. Il filmato della Tv Abc

(PRIMAPRESS) - STRISCIA DI GAZA - Sarebbe stata una scheggia di tank, durante un attacco israeliano, a far scoppiare il serbatoio di benzina a 100 metri di distanza da una tenda di sfollati a Rafah uccidendone almeno almeno 45 per- sone durante il raid israeliano a Rafah. A riferirlo per prima è stata la Tv americana Abc con immagini riprese dall'altura di Haaretz. L'amministrazione Biden sta valutando le cause del fatto ed è in attesa delle indagini israeliane. Anche l'Onu ha chiesto a Tel Aviv un'indagine approfondita. - (PRIMAPRESS)