Strage di Natale a Parigi: arrestato il 33enne che ha ucciso moglie e 4 figlioletti. La rabbia perché già noto per violenze domestiche

(PRIMAPRESS) - PARIGI - E' stato arrestato il 33enne ricercato dalla polizia francese per l'omicidio nella notte di Natale della moglie e dei loro 4 figli di 10, 7, 4 anni e 9 mesi. L'uomo era già noto per vicende di violenza domestica ma nonostante questo i servizi sociali francesi non avevano preso misure per proteggere i bambini. I corpi erano stati trovati nella serata di Natale, nella casa di famiglia a Meaux, 40 chilometri a est di Parigi. - (PRIMAPRESS)