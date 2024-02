Parigi: condanna a 6 mesi per l’ex presidente Nicolas Sarkozy per il caso “Bygmalion”

(PRIMAPRESS) - PARIGI - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato in appello a un anno di detenzione, ma saranno 6 mesi con la condizionale. La condanna è relativa al caso detto "Bygmalion",riguardante il finanziamento illecito della sua campagna elettorale per le presidenziali del 2012. In prima istanza era stato condannato a un anno senza condizionale. I 6 mesi di condizionale saranno scontati con misure alternative, decise tra i giudici e l'imputato nei prossimi 30 giorni. - (PRIMAPRESS)