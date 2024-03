Parigi: al via i Campionati Europei Paralimpici di Scherma 2024. In pedana domani la campana Rossana Pasquino

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Prendono il via domani, martedì 5 marzo, i Campionati Europei Paralimpici di scherma 2024 in programma a Parigi. Una tappa fondamentale in vista dei Giochi Paralimpici che si terranno nella stessa capitale francese. Della spedizione azzurra coordinata da Dino Meglio, Maestro dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, farà parte la campionessa beneventana Rossana Pasquino. La professoressa campana sarà in pedana domani per la gara di spada femminile. Mercoledì 6 marzo, invece, sarà impegnata nella gara di spada a squadre. Giovedì 7 marzo Rossana Pasquino affronterà la prova di sciabola e per finire venerdì 8 marzo la gara di sciabola a squadre. - (PRIMAPRESS)