Calabria, blitz di Polizia e GdF in Calabria. Eseguite 137 misure cautelari per affiliati della ‘Ndrangheta

(PRIMAPRESS) - CATANZARO - Un maxi blitz vede impegnati in Calabria uomini dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza contro la 'ndrangheta. Sono 137 le misure emesse dal Tribunale di Catanzaro e in corso di esecuzione a Cosenza e in altre città italiane nei confronti di 142 indagati. Tra i reati ipotizzati l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e al- tri tipi di delitti aggravati da modalità e finalità mafiose. L'indagine è coordinata dalla Dda di Catanzaro. - (PRIMAPRESS)