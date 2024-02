Sparatoria Super Bowl: Biden torna ad esortare il Congresso per regolare la diffusione delle armi

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente americano Joe Biden ha esortato nuovamente il Congresso ad agire contro la violenza delle armi da fuoco, dopo la sparatoria avvenuta durante la parata del Super Bowl a Kansas City "Insieme a Jill prego per le persone uccise e ferite,affinché il nostro Paese trovi la determinazione per porre fine a questa insensata epidemia di violenza delle armi che ci sta dilaniando", ha affermato Biden in un comunicato stampa diffuso dalla Casa Bianca.

Ieri quella che doveva essere una giornata di festa a Kansas City si è trasformata in una tragedia con un morto e 22 feriti, di cui 7 in gravi condizioni. È questo, finora, il bilancio della sparatoria avvenuta alla parata celebrativa dei Kansas City Chiefs,vincitori del Super Bowl. Il capo della polizia, Stacey Graves, ha parlato di tre fermati ma non ci sono ancora indicazioni sul movente della sparatoria che potrebbe essere stata causata da gang giovanili. - (PRIMAPRESS)