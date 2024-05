TV: Amici di Maria De Filippi a +24,8% di share. Ecco i finalisti di sabato 18 maggio

(PRIMAPRESS) - MILANO - ancora un risultato eccellente per il talent show di Maria De Filippi che si aggiudica per l'ottava settimana consecutiva il miglior risultato della serata. Risultato eccellente per la semifinale del Talent Show che segna una share del 24.8% pari a 3 milioni 571 mila telespettatori passati sulla rete ammiraglia Mediaset grazie agli ascolti ottenuti da Maria De Filippi con “Amici”. Il programma si aggiudica ancora una volta il miglior ascolto della serata sul target commerciale di eta’ compresa tra i 15-34 anni. il programma ottiene una share del 39.81%. i picchi di ascolto della puntata si registrano alle ore 22:47 con 4 milioni 383 mila spettatori e alle ore 24.33 la share svetta al 35.28%. i finalisti che si giocano la vittoria in diretta sabato 18 maggio su Canale5 sono: Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. - (PRIMAPRESS)