Sciopero generale: il venerdì nero dei sindacati che alzano lo scontro con Salvini. Landini (CGIL): “Sgradevole una precettazione”

ROMA - Lo sciopero generale di venerdì 17 rischia di essere più nero del previsto per lo scontro tra il ministro dei trasporti, Matteo Salvini e i sindacati. La Cgil ha già bollato come "sgradevole" quella che si annuncia come una sorta di precettazione che il ministro avrebbe ventilato. "Troveremmo sgradevole se il ministro pensasse a interventi di autorità, sarebbe volontà politica di mettere in discussione il diritto di sciopero per difendere i propri diritti". Così ha anticipato il segretario Cgil Landini in una intervista sullo sciopero generale di venerdì. "Dire che questo non è uno sciopero generale è un'evidente forzatura politi- ca","un'interpretazione compiacente che il governo e in particolare il ministro Salvini sta usando per mettere in discussione il diritto allo sciopero. Ci auguriamo che non si superino i limiti".