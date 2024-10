San Martino di Castrozza: in tutto il Primiero una giornata dedicata all’attività dei boscaioli con il Boskavai 2024

(PRIMAPRESS) - SAN MARTINO DI CASTROZZA - Si terrà oggi a partire dalle 10 di questa mattina L’edizione 2024 della Boskavai avrà luogo sabato 5 ottobre, quando alle ore 10 una lunga carovana di carrozze e cavalieri partirà dalla loc. Giare e attraverserà tutto il Primiero, senza fretta, per dar modo ai partecipanti di apprezzare i panorami dolomitici e concedersi gustose soste enogastronomiche nei borghi della Valle. Il colorato corteo rientrerà a Imèr nel pomeriggio, mentre dalle ore 19 aprirà lo stand gastronomico in Piazza Ex Municipio con i “magnari de na olta” a cura del gruppo G.A.R.I di Imer. Ad allietare la serata la musica dei Siver Musich. Dalle ore 20:30 poi si terrà una spettacolare rievocazione storica notturna della filiera del legno per le vie del paese.



Nel corso della giornata di sabato 5 ottobre inoltre è in programma una dimostrazione dei lavori boschivi e della filiera del legno ad opera dei boscaioli locali. P - (PRIMAPRESS)