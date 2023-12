Natale tra le Pale: il borgo di Siror a Primiero San Martino di Castrozza ospita il più antico mercatino della natività

(PRIMAPRESS) - SAN MARTINO DI CASTROZZA (TRENTO) - A pochi chilometri da San Martino di Castrozza, perla alpina tra le valli delle dolomitiche Pale, meta ambita dagli sciatori e amanti della neve, sorge il caratteristico borgo di Siror, parte del comune di Primiero San Martino di Castrozza. Ed è proprio qui che si rivive l’atmosfera del periodo più magico e atteso dell’anno che da sempre fa sognare piccoli e grandi: l’Avvento.

A Siror si svolge quest'anno la 29° edizione del Mercatino di Natale, il più antico di tutto il Trentino, che tra novembre e dicembre trasforma questo pittoresco borgo di montagna in un romantico e suggestivo Christkindlmarkt con le sue caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le stalle del centro storico pronte a trasformarsi in pittoresche botteghe di prodotti artigianali.

Profumi di spezie, musiche natalizie, luci soffuse, colori e sapori avvolgono così, come un manto caldo, le vie del centro storico, dove una quarantina di espositori presentano ai visitatori i loro prodotti: dagli addobbi natalizi ai presepi in legno, dai preziosi ornamenti in pizzo agli artistici ricami. Non mancano le tentazioni di gola con le numerose specialità gastronomiche salate e dolci come il tipico Brazedel di Siror, lo Zelten trentino, i formaggi del Caseificio di Primiero, la Carne salada, le frittelle di mele, il corroborante vin brulé e tanto altro ancora. Da non perdere il concorso che premia l'Albero di Natale più bello, occasione per trovare spunti e idee originali per addobbare il proprio abete, e un giro per le vie di paese sulla troika, la tradizionale slitta trainata da possenti cavalli di razza Noriker.

Durante il Mercatino di Natale scultori da tutta Italia parteciperanno poi al tradizionale Simposio di Scultura “Arte Natale” e daranno vita, sotto gli occhi curiosi del pubblico, a piccoli capolavori in legno. Nel corso di questa 29esima edizione si potrà inoltre assistere al passaggio di San Nicolò (domenica 3 dicembre) e ai concerti itineranti del Corpo Musicale Folkloristico di Primiero, dei Pastori di Natale, del Dolomiti Horn Ensemble, della Funktrop Christmas Band e degli Zampognari Friulani. Immancabile poi un giretto per le vie del centro con l’Asino Bus in groppa agli asinelli e ai pony dell’Agritur Dalaip dei Pape.

Queste le date del Mercatino di Natale 2023 di Siror: domenica 3 dicembre, venerdì 8 dicembre, sabato 9 dicembre, domenica 10 dicembre e domenica 17 dicembre, sempre a partire dalle ore 10:30. - (PRIMAPRESS)