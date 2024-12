Trentino: le migliori imprese dell’alpinismo premiate a San Martino di Castrozza con il Piolet d’Or

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Dall’8 all’11 dicembre a San Martino di Castrozza si terrà l’edizione 2024 del “Piolets d’Or”, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato all’alpinismo.

Il Piolet d'Or (in italiano “piccozza d’oro”) è un premio sportivo che viene assegnato dal Groupe de haute montagne per la migliore impresa alpinistica realizzata nell'anno precedente; è considerato il massimo riconoscimento alpinistico a livello mondiale. Il premio è stato istituito nel 1991 dai francesi Guy Chaumereuil e Jean-Claude Marmier. Il premio è assegnato da una giuria di alpinisti e giornalisti di fama mondiale. Dal 2009 è stato inserito anche il premio alla carriera, che dal 2012 è stato rinominato in Piolet d'Or alla carriera, premio Walter Bonatti, in onore dell'alpinista italiano Walter Bonatti. Ispirati dalla storia e dall'evoluzione dell'alpinismo, i Piolets d'Or mirano a utilizzare queste imprese per promuovere messaggi etici chiari sulle pratiche alpinistiche in tutto il mondo, allineandosi con la classificazione dell'alpinismo da parte dell'UNESCO come patrimonio culturale immateriale.

L’evento è organizzato da ApT San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi, in collaborazione con Trentino Marketing e con il patrocinio della Fondazione Dolomiti Unesco ed è reso possibile anche grazie al supporto del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, della Comunità di Primiero, FPB Cassa di Fassa Primiero e Belluno, il gruppo ACSM, il Gruppo Guide Alpine “Aquile” di Primiero e San Martino di Castrozza e gli operatori turistici di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi.

- (PRIMAPRESS)