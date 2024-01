Roma, sparatoria a Corviale: è Cristiano Molè (33) l’uomo ucciso ieri sera nell’ambito di regolamento di conti per droga

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è consumata nell'ambito del giro dello spaccio di droga la morte del 33enne Cristiano Molè colpito ieri sera nel parcheggio del “Serpentone” di Corviale a Roma. Ferito ad una gamba ed ora ricoverato l'amico che era in auto con lui. Si è trattato di un agguato perchè dalle testimonianze raccolte in serata dagli investigatori, i killer stavano attendendo la vittima che è stata raggiunta al petto da un colpo che non gli ha dato scampo. Molè che aveva una lunga lista di reati per spaccio è morto tra le braccia della compagna che lo attendeva insieme ai loro due bimbi per andare a cena. I sanitari dell'autoambulanza del 118 hanno cercato di tenere in vita l'uomo ma le sue condizioni erano gravi ed è spirato durante la corsa verso l'ospedale. - (PRIMAPRESS)