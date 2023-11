Riforma giustizia, Tajani: “I processi lumaca ci costano il 2-3% del Pil. Una riforma ben fatta è anche interesse dei magistrati”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'intervista dei giorni scorsi del Corriere della Sera al ministro della Difesa, Crosetto, in cui segnalava riunioni di alcune correnti di magistrati con interesse a destabilizzare il governo Meloni, aveva suscitato le reazioni delle opposizioni tanto da far chiedere al Movimento 5Stelle un chiarimento in aula su quanto dichiarato. Oggi è intervenuto il vicepremier Tajani, che ribadisce la necessità di mettere mano alla riforma della giustizia: "è veramente urgente, non solo per garantismo, ma perché i processi lumaca ci costano il 2-3% del Pil. Una giustizia giusta e rapida è efficace nell'attirare investimenti". "Ci vuole una accelerazione. Le parole di Crosetto spingono a questo. Riforma ben fatta cancellano i dubbi,i sospetti di invasione di campo e questo dovrebbe essere anche interesse dei magistrati". - (PRIMAPRESS)