Rai 1: la classifica di “Ballando con le stelle” e la telenovela Mammuccari-Lucarelli

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Ballando con le stelle" rischia di trasformarsi in una telenovela con protagonisti il concorrente Teo Mammuccari e il membro della giuria, Selvaggia Lucarelli. Anche questa puntata ha rubato un grande spazio al commento nudo e crudo delle performance dei vip in gara. Ma anche questo fa spettacolo e si lascia correre forse a discapito del format iniziale ma anche per una giuria, fatta eccezione per pochi a cominciare da Carolyn Smith, i cui giudizi sembrano un pò poco tecnici. La puntata di ieri è iniziata con la definitiva conferma del ritiro di Lino Banfi e la chiusura con l'eliminazione della coppia Ricky Tognazzi-Tove Villfor nello spareggio con Lorenzo Tano.

Simona Ventura e Wanda Nara si sono confermate tra le migliori ballerine di questa edizione, ma anche il crescendo di Antonio Caprarica in gara con Maria Ermachkova che solo il meccanismo dei tesoretti assegnati dalla giuria esterna ha mandato la coppia dal terzo al quarto posto a pari merito con Carlotta Mantovan.

Questa la classifica dei voti della giuria e del tesoretto: Paola Perego - Angelo Madonia, 63 punti (con 30 di tesoretto) Wanda Nara - Pasquale La Rocca, 45 punti Simona Ventura - Samuel Peron 45 punti Carlotta Mantovan (vedova Frizzi) - Moreno Porcu, 38 punti 4.Antonio Caprarica - Maria Ermachkova 38 punti - (PRIMAPRESS)