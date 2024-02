SANREMO: l'ordine di uscita degli aristi in gara della prima serata

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Parte oggi la prima serata della Festival n° 74, annunciato in conferenza stampa, da Amadeus e Marco Mengoni l'ordine di uscita degli artisti in gara: Clara, Sangiovanni, Fiorella Mannoia, La Sad, Irama, Ghali, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango, Il Volo, Big Mama, Ricchi & Poveri, Emma, Nek & Renga, Mr. Rain, Bnkr44, Gazzelle, Dargen D'Amico, Rosa Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa, Il Tre. "Credo di aver sempre iniziato con una donna, mi piace anche per galanteria", ha detto Amadeus. "Chiaramente gli ultimi della prima serata saranno tra i primi nelle serate di domani e dopodomani". - (PRIMAPRESS)