David Donatello Speciale a Vincenzo Mollica. Borgonzoni (Mic): “Stile e voce inconfondibile per raccontare il cinema”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al giornalista della Rai, Vincenzo Mollica, per tanti anni voce e volto del mondo dello spettacolo tra i più amati dal pubblico per il suo modo di raccontare i personaggi del cinema e della Tv, è andato il premio speciale di Donatello.

"Una straordinaria carriera con uno stile inconfondibile che ha fatto scuola, così Vincenzo Mollica ha accompagnato il pubblico alla scoperta del mondo dello spettacolo, raccontandone i più grandi eventi e le storie dei suoi protagonisti. Un uomo della comunicazione di grande carisma al quale va un riconoscimento prestigioso quanto meritato”. Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni alla notizia del David Speciale a Vincenzo Mollica, riconoscimento che sarà assegnato venerdì 3 maggio nel corso della cerimonia di premiazione della 69esima edizione dei Premi David di Donatello, in diretta in prima serata su Rai 1. “Le mie congratulazioni – ancora la Senatrice – a Mollica e un grazie speciale per aver toccato il cuore di ognuno di noi con l’immensa passione e l’amore che ha messo in tutti questi anni nel suo lavoro”. - (PRIMAPRESS)