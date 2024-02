Trattori: no assedio a Roma. Solo una delegazione a S.Giovanni e un documento a Sanremo

(PRIMAPRESS) - ROMA - La protesta dei trattori salta a Roma e saranno solo 10 veicoli ad arrivare questa mattina al quartiere S.Giovanni. Di fatto la manifestazione di Riscatto agricolo che avrebbe dovuto far arrivare una colonna di trattori in piazza S.Giovanni a Roma si è ridotta per le autorizzazioni che non sono arrivare. "Si ritiene di non procedere con la manifestazione in programma, ma di portare solo una delegazione di pochi veicoli, a simbolo della protesta", ha fatto sapere sapere il movimento in una nota. "Tutti i manifestanti con i loro mezzi agricoli resteranno a sensibilizzare l'opinione pubblica, rimanendo ai presidi, il tutto per non incrinare ulteriormente il grande appoggio sino ad oggi avuto da tutti cittadini italiani". Pure l'obiettivo palco Ariston a Sanremo sembra essere sfumato per il mancato consenso dei vertici Rai ma potrebbe essere possibile la lettura di un documento da parte di Amadeus. - (PRIMAPRESS)